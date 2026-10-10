Лихачев надеется, что Финляндия вернется к проекту «Ханхикиви»

Лихачев: Росатом надеется, что Финляндия вернется к проекту «Ханхикиви»

Глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил журналистам, что «Росатом» надеется, что после разрешения политических проблем Финляндия вернется к проекту «Ханхикиви-1».

По словам Лихачева, он и сам верит в положительный исход. Но возможно такое только тогда, когда «улягутся политические тучи».

«Я сохраняю надежду, что, когда эти странности в поведении некоторых стран Евросоюза улягутся, все-таки финское правительство вернется к этой теме», - добавил Алексей Лихачев.

Ранее Лихачев заявил, что боевики ВСУ продолжают атаки на территорию Запорожской теплоэлектростанции. По его словам, последние две недели противник наносит удары регулярно.

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