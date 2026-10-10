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Политика 1922

Ликвидировано судно, которое доставляло грузы для ВСУ

ВС РФ уничтожили морское судно, которое доставляло грузы для ВСУ

ВС РФ уничтожили морское судно, которое доставляло грузы для ВСУ
Фото: Кадр из видео МО РФ

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 10 октября, ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотниками по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах ВСУ.

Так, например, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее наше издание сообщало, что операторы ударных дронов группировки «Восток» выжгли укреплённые позиции противника в лесополосах Запорожской области.

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