Конгрессвумен США Луна назвала сделку РФ и США по дизелю выгодной для всех

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выразила уверенность в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, после того как президент Дональд Трамп сообщил о поставках российского дизельного топлива.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 9 октября. В ходе беседы главы государств обсудили в том числе поставки нефтепродуктов на международные рынки.

Российский лидер подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты, включая дизельное топливо, в США и другие страны. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия начинает снимать запрет на экспорт дизеля ранее запланированных сроков.

Согласно озвученным планам, в октябре РФ готова поставить 300 тыс. тонн дизеля, в ноябре объем нарастят до 500 тыс. тонн, в декабре — до 1 млн тонн. В перспективе поставки могут достичь 3 млн тонн в месяц.

Администрация Соединенных Штатов выводит из-под санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. В Белом доме Трамп поблагодарил Путина за это решение.

До этого в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения предложений по урегулированию.

Республиканка Луна неоднократно выступала за мирное урегулирование, указывая, что завершение конфликта будет выгодно самим США с точки зрения торговых возможностей.

Зеленского накрыло истерикой после объявления Трампа о договоренности с Россией.

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