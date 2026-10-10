Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в документальном фильме «Наемники. Разочарование», показанном ИС «Вести», заявила, что киевский режим вводит иностранцев в заблуждение при наборе в свои формирования. По её словам, с завербованными впоследствии не церемонятся.

Захарова отметила, что наемникам не сообщают, куда именно их направят. Сбор происходит, по её выражению, как пылесосом, в том числе через социальные сети и мессенджеры. Им дают множество заманчивых обещаний.

Дипломат подчеркнула, что Киев фактически обманом втягивает иностранцев в бойню. Она указала: если украинские власти не выполняют обещания даже перед собственными гражданами, то вряд ли будут считаться с теми, кого перебросили через Польшу из Африки, Азии и Латинской Америки. Ответ, по её мнению, очевиден.

Ранее в СК РФ сообщали, что к уголовной ответственности привлечены более ста наемников, большинство из них — граждане Грузии. Многие объявлены в международный розыск. Дела 28 наемников, вторгшихся в Курскую область, переданы в суд; среди них выходцы из США, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

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