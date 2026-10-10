Юнашев: Зеленский нажил врага в лице Тайсона после оскорблений в адрес Трампа

Легендарный американский боксер Майк Тайсон крайне эмоционально отреагировал на слова Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа. На это обратил внимание журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

"Больше всего в видео, на котором журналисты сообщают Трампу, что Зеленский назвал его слабым, мне нравится реакция Майка Тайсона", - написал корреспондент в своем Телеграм-канале, комментируя появившееся видео.

«Боксер – давний сторонник американского президента, явно заинтересовался, кто там оскорбляет его приятеля», — сообщил Юнашев.

На кадрах видеозаписи запечатлено, как репортеры выкрикивают вопрос американскому лидеру, пересказывая слова Владимира Зеленского. Украинский политик публично назвал недавнюю энергетическую сделку между Вашингтоном и Москвой проявлением слабости Белого дома.

В этот момент стоявший за спиной Дональда Трампа прославленный боксер мгновенно меняется в лице и с вызовом смотрит на мобильный телефон с зявлением Зеленского, который журналисты демонстрировали Трампу. Кажется, он готов был немедленно применить свое искусство, чтобы защитить товарища.

«Ну вот, еще одного врага нажили», - резюмировал Юнашев, комментируя этот момент.

Ранее журналисты сообщили Дональду Трампу о том, что Владимир Зеленский раскритиковал нефтяную сделку с Кремлем. В ответ президент США заявил, что Вашингтон является сильным партнером, а миру необходима нефть, поэтому американская сторона рада получать российское дизельное топливо.

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