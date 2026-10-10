Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал соглашение о поставках российского дизельного топлива в США жестом щедрости президента России Владимира Путина, способствующим стабилизации цен на нефть. По итогам телефонного разговора лидеров в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рады получить российское топливо и нуждаются в нем.

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По словам Трампа, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем для своих рынков.

Армандо Мема в сообщении в социальной сети подчеркнул, что данное соглашение является хорошей новостью для всего мира и глобальных рынков. Он отметил, что мир нуждается в хороших отношениях между США и Россией, а действия российского лидера назвал «невероятным жестом щедрости», который способствует стабилизации цен на глобальном рынке нефти.

Политик также обратил внимание на действия президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Мемы, решения Зеленского продолжать удары могут «подорвать доверие со стороны администрации США», которая активно работает над завершением украинского конфликта. Он подчеркнул, что отказ от дипломатического пути ведет к эскалации.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вооруженные силы Украины начали атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в попытке навредить экономике России. Москва в ответ на это стала наносить ответные удары по объектам, важным для экономики киевского режима, отметил российский лидер.

Ранее Армандо Мема в соцсети раскритиковал ответ Владимира Зеленского на предложение Владимира Путина посетить Москву для мирных переговоров.

«Вместо этого он угрожает напасть на Москву», — говорится в публикации политика.

Мема также указал на двойные стандарты Европы, отметив, что европейская риторика в отношении России не меняется, несмотря на стремление к диалогу российского президента и его предложения по стабилизации рынков.

«В конечном итоге такими темпами Европа превратится в третий мир с плохой экономикой», — резюмировал он.

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