Антироссийская санкционная стратегия Европейского союза полностью провалилась, а Брюссель остался в дураках на фоне того, как Вашингтон в одностороннем порядке отменяет ограничения против России ради собственной выгоды. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция», кандидат в президенты республики Жан-Люк Меланшон.

«Европейская стратегия просто никчемна. Совершенно очевидно, что так действовать нельзя», — сказал кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала BFMTV.

Политик резко раскритиковал действия европейских лидеров, прокомментировав решение США вывести российское дизельное топливо из-под рестрикций. По его словам, теперь руководству ЕС приходится «кусать локти», поскольку именно европейские государства приняли на себя весь удар и вынесли на плечах тяжесть санкционного противостояния.

Жан-Люк Меланшон также подчеркнул, что европейский истеблишмент безнадежно отстал от реальности. «Европейские лидеры продолжают считать, что прежний мир по-прежнему существует. Но прежний мир умер. Мир с его таможенными пошлинами, свободной и неискаженной конкуренцией, неолиберализмом, который господствовал в конце XX — начале XXI века. Все это закончилось», — констатировал кандидат в президенты.

Ранее, 9 октября, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки энергоресурсов. Глава Белого дома публично поблагодарил российского лидера за готовность направить топливо на американский рынок и объявил о выводе поставок российского дизеля из-под санкций США до 7 апреля 2027 года. Это решение вызвало истерику в Киеве и руководстве ЕС.

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