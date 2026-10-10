Мирошник: киевский режим в шоке после заявлений Трампа о смене лидера на Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Владимира Зеленского и заявил о необходимости смены власти в Киеве на фоне продолжающегося вооруженного конфликта. Заявление прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, эта ситуация вызвала в Киеве «безудержный ор и молчаливый ступор». Родион Мирошник уверен, что представители киевского режима в шоке от таких высказываний.

«Похоже, что Трамп выразился вполне однозначно. Если сказать, что киевский бомонд, который традиционно испытывает большой пиетет перед вашингтонскими руководителями, пережили шок от сказанного, то это ничего не сказать», - уверен посол МИД РФ.

Трамп: Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX