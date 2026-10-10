Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают сделку России и США по поставкам нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки, называя это «щелчком по носу» для немецких властей.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив урегулирование конфликта на Украине и экономическое сотрудничество. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

В этот же день минфин США выпустил лицензию на поставки дизельного топлива из России. Операции по его продаже, доставке, разгрузке и импорту разрешены до 7 апреля 2027 года.

Пользователи в комментариях указали, что правительство Германии и весь ЕС бойкотируют российские газ и нефть, как того требовали США. При этом Штаты продают ФРГ свой сланцевый СПГ и вешают оплату оружия для Киева на немецких налогоплательщиков.

Комментатор под ником Max R предложил немедленно прекратить любое финансирование Украины, возобновить закупки природного газа из России и потребовать от Киева возврата кредитов за «Северный поток».

Как пишет немецкая газета Berliner Zeitung, решение США о снятии запрета на поставки российского дизтоплива открывает перед российской энергетической отраслью новые возможности для сбыта. Трамп рассчитывает на дополнительные объемы для быстрого снижения мировых цен.

В сентябре стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 за литр. Глава минфина страны Ролан Лескюр заявил, что цены на топливо будут оставаться высокими еще долгое время.

Трамп наказал Киев за атаки на НПЗ сделкой с Москвой.

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