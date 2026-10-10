Трамп ответил на критику Зеленского словами радости от сделки с Россией

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова Владимира Зеленского, назвавшего недавнюю сделку с Москвой по поставкам дизельного топлива проявлением слабости. Общаясь с журналистами перед вылетом на мероприятие в Сиракьюс, американский лидер с недоумением отнесся к обвинениям.

«Мы сильный партнер. Миру нужна нефть. Поэтому мы очень рады получить это дизельное топливо», — заявил Дональд Трамп представителям СМИ.

Глава Белого дома дал понять, что Вашингтон преследует прагматичные экономические интересы и не собирается оправдываться перед Киевом за решения, стабилизирующие внутренний рынок энергоносителей.

Накануне американский лидер объявил о достигнутых с Москвой договоренностях, в рамках которых в США и на мировой рынок в кратчайшие сроки поступит до трех миллионов тонн российского дизеля.

Подобный прагматичный шаг американской администрации вызвал настоящую бурю негодования на Украине. Владимир Зеленский обрушился на Вашингтон с публичной критикой, назвав заключенное соглашение «абсолютно ужасным», «несправедливым» и демонстрацией слабости западных партнеров перед лицом Кремля.

На фоне энергетического скандала Дональд Трамп совершил поездку в штат Нью-Йорк, чтобы поддержать кандидата от Республиканской партии Брюса Блейкмана на промежуточных выборах.

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