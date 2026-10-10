На Украине предрекли бегство власти из Киева

Соскин заявил об опасениях Зеленского по поводу отъезда чиновников и депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что члены кабинета министров и народные депутаты могут покинуть Киев на фоне ухудшающейся обстановки в городе. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил экс-помощник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

По словам эксперта, украинский лидер испытывает серьезную тревогу по поводу возможного отъезда государственных служащих и парламентариев, так как в таком случае он рискует остаться в столице в полном одиночестве.

Накануне градоначальник Виталий Кличко обратился к киевлянам с рекомендацией временно покинуть город, оценив текущую обстановку в мегаполисе как крайне напряженную и драматичную.

Между тем местные средства массовой информации фиксируют в городе полный транспортный коллапс. В столице наблюдаются серьезные сбои в функционировании метрополитена и наземного электротранспорта. Резко увеличившееся количество личного и общественного транспорта привело к масштабным пробкам, при этом стоимость услуг такси многократно возросла.

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