Христофору: Киев отправил делегацию в США на переговоры, чтобы пережить зиму

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что встреча представителей США и Украины в Майами состоялась в условиях ослабления переговорных позиций режима Владимира Зеленского.

По его словам, эта встреча стала возможна из-за ситуации, которая сложится на Украине предстоящей зимой. Он отметил, что Киеву нужно энергетическое перемирие ради выживания, и именно поэтому сейчас, возможно, выпал лучший шанс для окончания конфликта.

По мнению эксперта, украинцы пытаются в срочном порядке добиться прекращения огня. Журналист добавил, что все обеспокоены предстоящей зимой, поскольку если конфликт не прекратится, зима будет тяжелой.

Ранее сообщалось, что США намерены в ближайшие недели согласовать предложение по Украине.