НАТО в Прибалтике столкнулось с неожиданной проблемой

Североатлантический альянс наращивает частоту воздушных патрулей и оттачивает методы распознавания беспилотников. Одновременно в НАТО разрабатывают свежую линию обороны для восточного фланга. Об этом пишут журналисты.

Чтобы показать, что союзники готовы отвечать на вероятные угрозы, военные устроили для прессы отдельный тур. Над Литвой в показательных полётах участвовали истребители из Испании, Италии и Турции. Представителям СМИ продемонстрировали, на что способна авиация стран блока.

В НАТО пояснили: постепенно стандартное патрулирование заменяется полноценной противовоздушной обороной. Особое внимание уделяют восточной границе Латвии. Государственный секретарь Министерства обороны республики Айрис Риквейлис рассказал, что страна приступила к созданию так называемой «стены из беспилотников». Это комплексная система, объединяющая радиолокаторы, средства перехвата и пункты управления. Она нужна, чтобы вовремя замечать воздушные цели и противостоять опасным дронам.

При этом сами военные не скрывают ограничений подобных решений. По расчётам планировщиков НАТО, сделать абсолютно непроницаемый защитный купол математически невозможно.

Есть и финансовая сложность. Поднимать дорогие истребители против небольших разведывательных дронов экономически невыгодно. Поэтому блоку нужны более доступные средства перехвата, однако нынешняя система пока далека от идеала и запланированной эффективности.

От учений к обороне: НАТО меняет тактику в небе над Литвой

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