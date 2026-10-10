«Не альтернатива, а дополнение»: почему РФ отстает в аэростатных заграждениях

Взрывной рост беспилотных угроз потребовал активных усилий в части противодействия им. Одно из направлений — возвращение воздухоплавательных средств: аэростатов, зондов, дирижаблей. О недавних испытаниях системы аэростатных заграждений и о том, как эту технологию применяют в мире, «МК» рассказал эксперт в области воздухоплавательных технологий Сергей Бендин.

— Сергей Владимирович, недавно в Киржаче испытали систему аэростатных заграждений. В чём их значение для нашей армии?

—Технология была придумано ещё в Первую мировую и использовалось против авиации. Сначала это были так называемые «фартуки»: с троса свисали металлические тросы, которые перебивали крылья самолётов. Потом идея трансформировалось в сети и разные вариации свисающих заграждений. Актуальность темы оказалась высокой, потому что многие считали, что время аэростатов ушло. Но оказалось, что против дронов системы заграждения работают там, где мощные ракетные системы зачастую не срабатывают.

У аэростатов есть еще одно ценное применение — нести на себе радары. Дело в том, что дроны летят низко — до ста метров, они манёвренные, прячутся в складках местности, над руслами рек, между строениями, чтобы наземные радары их не видели. Наша ПВО базируется на радарах, которые стоят на мачтах высотой до 40 метров и видят километров за 30. А дрон 30 километров пролетает достаточно быстро — расчёт ЗРК не успевает подготовиться, особенно если летит рой дронов: десятки, а может, и сотни. Ракет просто не хватает.

Поэтому самое главное — увидеть угрозы как можно раньше. Чтобы увидеть за сто километров, надо поднять радар высоко. Для этого используются самолёты дальнего радиолокационного обнаружения - ДРЛО, но их очень мало, и они могут быть в воздухе максимум 8 часов, к тому же их полет стоит очень дорого. Аэростаты высотного наблюдения здесь и актуализировались.

А вторая задача — если рой дронов прорывается, их надо уничтожать буквально около объектов. Вот тут и нужны системы заграждения. Это то, что отрабатывалось недавно в Киржаче.

— Вы подчёркиваете, что аэростаты — это не замена самолётам. В чём тогда их роль?

— Это не альтернатива самолётам дальнего радиолокационного обнаружения или другим средствам ПВО. Это именно дополнение. И они должны работать в связке. Обычная ПВО, аэростаты наблюдения и заграждения — это единая система.

Самолёт ДРЛО уходит на посадку — образуется «окно», туда летят враги. А аэростат наблюдения, поднятый на 2–3 километра, способен месяцами держать пространство под контролем, видя цели за 200–300 километров. Он предупреждает наземные зенитные ракетные комплексы - ЗРК - о приближении роя дронов, чтобы мы успели подвезти нужное количество ракет. А аэростаты заграждения тем временем поднимают сети непосредственно у объекта.

Сейчас аэростатная тематика в системе ПВО практически отсутствует, к сожалению. И это ошибка. Я считаю, что такой подход должен быть резко, оперативно пересмотрен.

— Насколько экономически выгодна эта система?

— Это один из ключевых аспектов. На испытаниях в Киржаче впервые в России аэростаты наполнили флегматизированным водородом — газом, который благодаря химическим присадкам перестал быть взрывоопасным. Кубометр гелия стоит несколько сотен рублей, а кубометр флегматизированного водорода — 40 рублей. Война — дело дорогое, а тут появилось дешёвое решение. Это очень актуализирует использование системы даже для малобюджетных предприятий ВПК.

Не менее важна и экономия на боеприпасах. Украинцы запускают аэростаты-обманки с уголковыми отражателями — пенопластовыми коробками, обклеенными фольгой. Наши РЛС видят цель и пускают ракету за миллион рублей, чтобы сбить сорокадолларовый шарик. Война становится просто золотой. Аэростатное заграждение, напротив, не требует сложной электроники, не боится средств РЭБ и работает круглосуточно.

— А почему мы не можем использовать ту же тактику, что и ВСУ, — запускать аэростаты с дронами вглубь территории противника?

— Ветры высотные дуют преимущественно с запада на восток. То есть в нашу сторону, со стороны Украины. У них дешёвый запуск получается: аэростат бесплатно по ветру доставляет дрон на 200–300 километров, там отцепка, и он летит уже на своих движках. Они экономят на аккумуляторной батарее, но несут бомбу. А у нас получится, что мы должны лететь против ветра. Нам нужно на такой шар вешать моторы, двигатели, питание — это уже совсем другая история. Мы можем только самолётами закинуть дроны в тыл врага, но это уже не об аэростатах.

— Как эту технологию применяют за рубежом?

— На Западе аэростатные технологии не только не списывают в архив, но и активно развивают. Польша подписала контракт почти на миллиард долларов на покупку четырёх огромных разведывательных аэростатов с радарами в рамках программы «Барбара». Они будут контролировать воздушное пространство вдоль восточной границы, включая Калининград. Это страна НАТО. Они не отказываются от якобы устаревшей техники, а наоборот её сильно пропагандируют. Уже в 2026–2027 годах они намерены ввести систему в эксплуатацию.

США пошли ещё дальше. Компания Altaeros создала полностью автономные аэростатные посты с искусственным интеллектом. Если раньше один аэростат обслуживали 12–15 человек, то теперь на десяток аппаратов хватит трёх-четырёх специалистов. Он автономно, как робот, работает: поднимает аэростат, включает РЛС, получает данные, отслеживает воздушное пространство и передаёт на командные пункты.

ВСУ используют аэростаты для доставки беспилотников с модулями Starlink вглубь российской территории. Кроме того, запускают дешёвые аэростаты-обманки, заставляя наши ЗРК тратить дорогостоящие ракеты.

— Вы говорите о государственной важности. Что конкретно нужно сделать по вашему мнению?

— Сетку сделать или трос — не проблема. Вопрос в аэростатах. Оболочка должна не разлагаться от ультрафиолета и держать текучий газ. Материал для таких оболочек — многослойная полимерная плёнка на основе кевлара или капрона — накатывается специальной машиной, там три-четыре-пять слоёв разных полимеров. И вот надо наладить выпуск такой ткани. Мы сейчас вынуждены этот материал везти из Китая или из других стран. У нас нет производства на потоке.

Это дело государственной важности, дело на