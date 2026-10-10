Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что спекуляции европейских стран на тему продовольственной безопасности преследуют вполне определенную цель - настроить государства глобального Юга против России.

По его словам, европейцы рассуждают о якобы катастрофических последствиях для всего мира, чтобы возложить на Россию ответственность за возможные перебои с поставками продовольствия.

Кроме того, Небензя обвинил НАТО и Брюссель в накачивании Киева вооружениями. Он утверждает, что альянс и Брюссель поставляют Украине дальнобойные системы и снабжают ее разведданными для целенаведения, с помощью которых ВСУ наносят террористические удары по гражданским объектам и мирному населению России.

Ранее сообщалось, что Небензя назвал главного спонсора продолжения украинского конфликта.