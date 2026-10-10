«Недопустимы и вредны»: ЕС жёстко осудил санкции США против МУС

Европейский союз призвал США отменить введенные 9 октября санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС, опубликованном на сайте Европейского совета. В Брюсселе выразили сожаление и подчеркнули, что нападки и угрозы в адрес МУС недопустимы.

В заявлении указано, что МУС должен иметь возможность действовать независимо, без давления или внешнего вмешательства. Евросоюз приветствует готовность США обсудить свои опасения с государствами-участниками Римского статута. Также в ЕС приняли к сведению решение Вашингтона отложить вступление в силу последних мер, что создает пространство для дипломатии.

Целью дипломатических усилий является обеспечение скорейшей отмены санкций и предотвращение любых дальнейших мер, направленных на подрыв независимости и целостности суда. В публикации подчеркивается, что ЕС готов принять необходимые меры для обеспечения эффективной работы МУС и выполнения им своего мандата.

Кроме того, в тексте сказано, что ЕС продолжит обеспечивать всестороннюю поддержку МУС. Союз намерен вносить свой вклад в обеспечение защиты самого суда, его сотрудников и всех, кто с ним работает. Это заявление стало ответом на решение администрации Белого дома ввести ограничения.

Напомним, что 9 октября госсекретарь США Марко Рубио сообщил о введении санкций. Этот шаг был сделан после отказа МУС закрыть дела в отношении американских военнослужащих и сотрудников разведки. Ранее, в сентябре, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила полный пакет санкций против суда.

Европарламент призвал Европейскую комиссию заблокировать санкции США в отношении МУС с помощью «блокирующего статута». Этот правовой механизм запрещает европейским компаниям и банкам выполнять экстерриториальные санкции Вашингтона. По мнению депутатов, автоматическое применение мер США парализует работу суда.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепюль посетил МУС, продемонстрировав поддержку суда. На совместной пресс-конференции глава МИД Нидерландов Том Берендсен назвал блокирующий закон «ядерным вариантом». Он подчеркнул, что на кону стоит вопрос о верховенстве права в Европе в XXI веке.

В Германии сделали резонансное заявление о выходе из МУС.

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