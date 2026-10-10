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Политика 1155

«Недопустимы и вредны»: ЕС жёстко осудил санкции США против МУС

ЕС призывает США отменить санкции против МУС

ЕС призывает США отменить санкции против МУС
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Европейский союз призвал США отменить введенные 9 октября санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС, опубликованном на сайте Европейского совета. В Брюсселе выразили сожаление и подчеркнули, что нападки и угрозы в адрес МУС недопустимы.

В заявлении указано, что МУС должен иметь возможность действовать независимо, без давления или внешнего вмешательства. Евросоюз приветствует готовность США обсудить свои опасения с государствами-участниками Римского статута. Также в ЕС приняли к сведению решение Вашингтона отложить вступление в силу последних мер, что создает пространство для дипломатии.

Целью дипломатических усилий является обеспечение скорейшей отмены санкций и предотвращение любых дальнейших мер, направленных на подрыв независимости и целостности суда. В публикации подчеркивается, что ЕС готов принять необходимые меры для обеспечения эффективной работы МУС и выполнения им своего мандата.

Кроме того, в тексте сказано, что ЕС продолжит обеспечивать всестороннюю поддержку МУС. Союз намерен вносить свой вклад в обеспечение защиты самого суда, его сотрудников и всех, кто с ним работает. Это заявление стало ответом на решение администрации Белого дома ввести ограничения.

Напомним, что 9 октября госсекретарь США Марко Рубио сообщил о введении санкций. Этот шаг был сделан после отказа МУС закрыть дела в отношении американских военнослужащих и сотрудников разведки. Ранее, в сентябре, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила полный пакет санкций против суда.

Европарламент призвал Европейскую комиссию заблокировать санкции США в отношении МУС с помощью «блокирующего статута». Этот правовой механизм запрещает европейским компаниям и банкам выполнять экстерриториальные санкции Вашингтона. По мнению депутатов, автоматическое применение мер США парализует работу суда.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепюль посетил МУС, продемонстрировав поддержку суда. На совместной пресс-конференции глава МИД Нидерландов Том Берендсен назвал блокирующий закон «ядерным вариантом». Он подчеркнул, что на кону стоит вопрос о верховенстве права в Европе в XXI веке.

В Германии сделали резонансное заявление о выходе из МУС.

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Автор:
США