Нет тока для IT: Финляндия тормозит стройку дата-центров

Финляндия может затормозить возведение новых дата-центров из-за нехватки энергетических мощностей, сообщило издание Yle со ссылкой на министерство труда и экономики страны.

Ведомство разрабатывает поправки, меняющие правила подключения новых потребителей к электросетям. Смысл изменений — сознательно поставить потребителей электроэнергии в неравные условия и сдержать влияние дата-центров на распределение мощностей.

Как рассказал промышленный советник министерства Тату Пахкала, стремительный рост числа дата-центров и высокая скорость их инвестирования вынудили чиновников пойти на эту меру. По его словам, пример они брали с Дании и Ирландии, где такие объекты поставлены в еще более жесткие рамки.

Законопроект меняет сам принцип очереди на подключение к сети. Сегодня договоры заключают по мере поступления заявок, а новая система делит все обращения на четыре приоритетные группы: в первую попадут домохозяйства и малый бизнес.

Крупные вычислительные комплексы и тяжелая индустрия окажутся в третьей группе, а накопители энергии — в самом конце. Подняться на ступень выше дата-центр сможет, если будет располагать собственной гибкой генерацией.

В отраслевой ассоциации финской индустрии дата-центров решение раскритиковали. Ее исполнительный директор Антти Пойкола заявил, что не видит причин выделять одну отрасль в отдельную группу.

Сетевой оператор Fingrid, напротив, готовящимися переменами доволен. Руководитель направления магистрального планирования компании Юсси Юринсало отметил, что сейчас мощности уходят тому, кто подал заявку быстрее. Тем временем Danske Bank пересмотрел прогноз для Финляндии на фоне вложений Google.

«Железное сердце» под ударом: эксперты оценили последствия атак на дата-центры.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX