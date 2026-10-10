The Telegraph выяснила, что участники Совета мира президента США Дональда Трампа, созданного для урегулирования ситуации в Газе, связаны через израильскую финансовую компанию Phoenix Financial с производителем вооружений Smart Shooter, получившим контракт с американскими военными на сумму до $150 млн. Практический смысл новости — подрыв доверия к нейтральности переговорной площадки: наличие коммерческих связей с оборонным сектором и проектами на спорных территориях может ограничивать свободу решений и влиять на восприятие легитимности инициатив совета.

Инвестиционный фонд Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя Трампа, владеет 7,4 % акций Phoenix Financial, которая, в свою очередь, имеет доли в 11 компаниях, связанных с израильскими поселениями на Западном берегу и включённых в список ООН. При этом издание подчёркивает, что не утверждает, будто Кушнер или другие участники совета знали о контракте или влияли на его заключение — речь идёт о структурных пересечениях, способных формировать потенциальный конфликт интересов.

Ещё один узел пересечений касается палестино‑американского предпринимателя Башара Масри: более 200 американцев подали против него и связанных структур иск с обвинениями в содействии ХАМАС (представители Масри обвинения отвергли). Компании Масри получают поддержку катарских суверенных фондов; в частности, Qatari Diar (принадлежит Катарскому инвестиционному управлению) финансирует палестинский город Раваби, связанный с Масри, а также строительство гольф‑клуба Trump International в Катаре — это создаёт дополнительные слои взаимозависимостей между бизнесом, дипломатией и брендом Трампа.

С Phoenix Financial сотрудничает и инвестиционная компания Apollo под руководством Марка Роуэна, входящего в исполнительный совет по Газе. В Apollo заявили, что не владеют долями в Phoenix, а партнёрство с ней составляет менее 0,5 % активов компании под управлением — эта оговорка призвана минимизировать репутационные риски, но не устраняет сам факт пересечения участников совета с коммерческими структурами, действующими в зоне конфликта. telegraph.co.ukun.org

В Affinity Partners подчеркнули, что инвестиции в Phoenix Financial были сделаны до возвращения Трампа в Белый дом и возобновления дипломатической работы Кушнера, а сам он не использовал служебное положение в личных интересах. В международной практике стандарты предотвращения конфликта интересов предполагают не только отсутствие прямого влияния, но и исключение видимости заинтересованности: именно этот критерий сейчас оказывается под вопросом, поскольку даже пассивное владение долями в структурах, связанных с оборонными контрактами и спорными проектами, может восприниматься как фактор, ограничивающий беспристрастность.

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