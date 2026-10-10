Нидерланды дали добро на захват кораблей «теневого флота»

Правительство Нидерландов 9 октября направило в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий задерживать суда «теневого флота» в исключительной экономической зоне страны и направлять их на досмотр.

Благодаря поправке к закону об иностранных судах нидерландские власти смогут обязывать суда плыть на якорную стоянку или в порт для дальнейшей проверки. При выявлении нарушений корабль смогут задержать, а капитана — арестовать.

Также предлагается ужесточить наказание за незаконное использование флага Нидерландов до четырех лет лишения свободы. Эти полномочия появятся, если парламент поддержит законопроект.

В правительстве заявили, что суда, которые они относят к так называемому российскому «теневому флоту», используются для обхода санкций Евросоюза и часто ходят без флага или под ложным флагом.

Отдельно нидерландские власти обратили внимание на возможные риски для судоходства и окружающей среды. По их оценке, старые и незастрахованные корабли могут привести к авариям, а отсутствие действующей страховки осложнит возмещение ущерба.

Euronews сообщал, что Евросоюз намерен расширить свою военно-морскую миссию в Средиземноморье для борьбы с так называемым «теневым флотом» России. Операция под кодовым названием EUNavfor Med Irini будет продлена до 31 марта 2029 года.

В июне глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявлял о планах принять меры по сокращению «теневого флота» в рамках 21-го пакета санкций ЕС. Речь шла о содействии выводу из эксплуатации и утилизации уже существующих кораблей.

Профессор Межевич рассказал, как РФ отвечать на попытки морской блокады на Балтике.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX