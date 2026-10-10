Никаких шансов: доноры демократов похоронили президентские амбиции Харрис

Крупные спонсоры и доноры Демократической партии дали понять бывшему вице-президенту США Камале Харрис, что не верят в ее победу на президентских выборах 2028 года. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Некоторые доноры прямо заявили ей, что ее шансы на успех были бы малы», — пишет газета The Wall Street Journal.

Официально Камала Харрис еще не объявляла о планах побороться за высший государственный пост, однако кулуарная подготовка уже идет полным ходом. По информации издания, политик активно проводит встречи с влиятельными спонсорами и формирует команду политконсультантов. Против подобных амбиций выступает даже семья: супруг Дуглас Эмхофф в личных беседах признавался, что предпочел бы избежать нового участия жены в предвыборной гонке.

Многие однопартийцы сходятся во мнении, что демократам к 2028 году потребуется принципиально новый лидер. Если в 2024 году партия сплотилась вокруг фигуры Харрис после того, как Джо Байден объявил о выходе из гонки, то в будущем политику предстоят жесткие праймериз и конкуренция с большим количеством сильных соперников.

Напомним, что на выборах 2024 года демократы после отказа Джо Байдена от переизбрания поддержали кандидатуру Камалы Харрис, однако в итоге она проиграла борьбу республиканцу Дональду Трампу.