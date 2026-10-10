Ночной удар: дроны РФ снова бьют по портам и судам ВСУ

Министерство обороны России в субботу выступило с заявлением о том, что российская армия вновь применяла дроны против украинских портовых мощностей. В сообщении говорится о продолжении таких атак.

По информации министерства, под удар также попали корабли, привлекаемые для нужд украинской армии.

Ведомство уточнило, что атака с применением БПЛА состоялась ночью. О конкретных поражённых целях пока не сообщается.

В Минобороны также сообщили, что удары беспилотниками по таким целям продолжаются.

ВС России поразили сухогруз, доставлявший военные грузы

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX