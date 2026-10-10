Немецкое руководство оказалось неспособно оперативно перестроить внутреннюю и экономическую политику под реалии современного мира из-за многолетней привычки жить за счет внешних бонусов. О провале прежней модели развития ФРГ заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир в интервью газете Welt am Sonntag.

«Скажу совершенно откровенно: потому что мы слишком долго были слишком успешны. Наша бизнес-модель держалась на трех китах: дешевый газ из России, выгодные сделки с Китаем и безопасность, обеспечиваемая Вашингтоном. Все эти три опоры сейчас сильно шатаются», — заявил Оздемир.

По словам политика, Китай давно превратился из обычного партнера в системного соперника, а Вашингтон больше не гарантирует Берлину слепую защиту. Долгие десятилетия стабильности привели к тому, что немецкая политическая система погрязла в бесконечных согласованиях, хотя сегодня государству необходима максимальная скорость принятия решений.

Для исправления ситуации властям ФРГ придется пойти на крупные финансовые затраты, однако политический класс до сих пор не может договориться о распределении нагрузки.

«Не хватает не понимания проблемы. Не хватает смелости — смелости порой принимать неожиданные решения, а не просто потакать собственной аудитории. И для этого мы должны перестать — и я говорю это в том числе прямо и своей партии ("Зеленые") — бегать за радикалами», — резюмировал Джем Оздемир.

Экономика Германии в последние годы переживает тяжелейший затяжной кризис. Проблемы начались во время пандемии COVID-19, а затем многократно усилились после того, как Берлин полностью отказался от стабильных поставок российских энергоносителей.

Читайте материал: "Стратегия Зеленского уничтожена: в Киеве раскрыли, что сделал Трамп"