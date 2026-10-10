«Осталось несколько недель»: названы смертельные последствия новых ударов по Киеву

Киев, погрузившийся на днях в тотальный блэкаут, ждут еще большие испытания. И произойдет это уже в ближайшее время. По словам военного эксперта, историка сил ПВО Юрий Кнутова, удары не просто будут продолжаться, а станут боле масштабными и систематическими. Кроме того, судя по всему, похожая участь ждет города на Западной Украине.

Напомним, что результаты наших ударов по столице Украины в четверг, 8 октября, буквально лавиной накрыли Киев. В столице пропало электричество, встал общественный транспорт, в некоторых районах столице начались проблемы с канализацией.

Между тем, удары продолжились. Кроме Киева, реактивные «Герани» начали долетать до городов Западной Украины. В частности в пятницу, 9 октября, реактивными беспилотниками был впервые атакован Ивано-Франковск. И эта атака по западным территориям Украины может стать началом нового этапа в ударах.

Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что в первую очередь удары в Киеве наносятся по инфраструктуре - мостам, энергетике, в том числе по линиям электропередачи, снабжающим электричеством значительную часть столицы.

- Эти удары привели к отключению электроэнергии, остановке метро, прекращению работы предприятий военно-промышленного комплекса.

- Удары будут продолжаться?

- Будут наращиваться, я даже в этом не сомневаюсь. Причём специалисты на Западе отмечают, что главная проблема будет в масштабировании атак и их систематичности: Россия нанесёт удары, Украина отремонтирует, Россия снова выведет все из строя. Таким образом, экономический хаос на Украине 100% будет нарастать, учитывая, что киевский режим пока на какие-то здравые переговоры идти не готов.

Поэтому остаётся только один путь - это удары по инфраструктуре, усиление изоляции Украины от внешнего мира, что, собственно говоря, мы сейчас делаем, нанося удары по мостам, железным дорогам.

Кстати, из 1500 тепловозов более 800 мы уже вывели из строя. А электровозы на Украине уже давно не функционируют. Сейчас идут удары и по теплоэлектростанциям и объектам энергетики с таким расчётом, чтобы военные предприятия Украины не получали электроэнергию, а чуть позже и тепло - тогда там нельзя было находиться и производить какое-либо оружие. В такой ситуации сейчас ставка Киевом делается на вывод максимально возможного количества предприятий на территорию Западной Украины либо за рубеж.

- Мы сможем доставать по ним на Западной Украине?

- До некоторых пор ударов по Западной Украине было не так много. Просто нечем было бить. Были крылатые ракеты, но они достаточно дорогие, их мало. Сейчас у нас появились реактивные беспилотники «Герань-5», которые во многом уже сопоставимы по скорости, мощи заряда и эффективности с крылатыми ракетами. Появились ракеты «Искандер» новой модификации, которые будет иметь дальность порядка тысячи километров(прежние модификации били на 300-500 километров), а значит, смогут поражать любую цель на Украине. Уже в ближайшее время в пределах досягаемости наших ударных средств окажется 95% территории Западной Украины.

Думаю, украинские власти будут переносить военные объекты, учреждения и предприятия сначала на территорию Западной Украины, а по мере усиления ударов по Львову и другим городам - на территорию соседней Польши.

- Когда может наступить тотальный коллапс в Киеве?

- В Киеве ситуация будет только ухудшаться. Учитывая тот масштаб ударов, который мы наносим практически ежедневно, наверное, через две-три недели, может, чуть больше, практически все, что связано с обеспечением энергетикой Киева, будет выведено из строя.

Поставок систем противовоздушной обороны не ожидается в силу того, что на Западе зенитных ракетных комплексов и ракет к ним просто нет. На территории Киева сейчас пытаются разворачивать зенитную артиллерию, но мы видели, как эти зенитки с искусственным интеллектом без участия человека сбивают «Герани» и сбитые беспилотники падают прямо на жилые дома. Такие комплексы надо разворачивать либо на подступах к городу, либо в таких местах, где есть брошенные предприятия большой площади, чтобы это все не падало на головы горожан. Но этого не делают. Поэтому ситуация там очень тяжёлая.

- Благодаря чему произошел такой качественный рывок вперед?

- В недавнем интервью экс-глава Google Эрик Шмидт достаточно подробно анализируются порядка десяти направлений, по которым Украина теперь проигрывает России. Самое главное - Россия научилась достаточно быстро производить ультрасовременные военные технологии и внедрять их в производство.

Казалось бы, что такая большая страна, с такой неповоротливой экономикой будет заниматься внедрением разработок по полгода, а то и по году, но оказалось, что на это у нас теперь уходит месяц-два, а то и меньше. Это говорит о гибкости структуры, и о том, что технологический рывок, который был нам так необходим, совершён.

Сейчас на подходе «Герани» со скоростью порядка 900 километров в час, что сделает украинские дроны-перехватчики бессильными во всех отношениях. Поэтому я бы уже сейчас назвал ситуацию для киевского режима критической.