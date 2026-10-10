От учений к обороне: НАТО меняет тактику в небе над Литвой

Канадский телеканал CBC со ссылкой на источники сообщил, что НАТО усиливает защиту воздушного пространства над странами Балтии на случай вооружённого конфликта с Россией, переходя от рутинного патрулирования к полноценной обороне. В рамках концепции «небесного щита» в небе над Литвой проходят полёты с участием истребителей Италии, Испании и Турции; по словам генерал‑лейтенанта Гийома Тома, альянс фактически сменил статус своих действий с патрульных на оборонительные.

Особенность текущего этапа — формализация новой роли многонациональных авиационных групп: теперь их задача не только фиксировать нарушения, но и быть готовыми к немедленному реагированию на потенциальные угрозы в воздушном пространстве. При этом, как отмечает CBC, многие планировщики альянса признают, что создание полностью непроницаемой системы защиты «математически невозможно», и делают ставку на эшелонированную оборону и быстрое развёртывание резервов, а не на абсолютную блокировку всех возможных маршрутов.

Наращивание активности сопровождается обновлением инфраструктуры на прибалтийских авиабазах: модернизируются системы связи и передачи данных, расширяется сеть радиолокационного покрытия, вводятся единые протоколы взаимодействия между экипажами из разных стран. По данным отраслевых отчётов, за последние три месяца интенсивность тренировочных вылетов в регионе выросла на 37%, а среднее время реакции дежурных звеньев сокращено до 5–7 минут за счёт постоянной готовности части экипажей к взлёту.

Параллельно растёт дипломатическая напряжённость: российская сторона неоднократно заявляла об обеспокоенности наращиванием сил блока в Европе и призывала к отказу от курса на милитаризацию континента, подчёркивая готовность к диалогу на равноправной основе. В экспертном сообществе отмечают, что сочетание оборонительных мер НАТО и жёстких политических заявлений с обеих сторон формирует новый режим безопасности в регионе — с более высокими порогами эскалации и одновременно с повышенной чувствительностью к инцидентам в воздухе.

Балтийский плацдарм НАТО: когда и как Запад начнёт войну с Россией.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX