ПВО уничтожила десять беспилотников на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о том, что средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно перехватили и ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

Градоначальник в своем канале на платформе «Макс» уточнил, что все десять дронов были сбиты силами ПВО, а на места падения их обломков уже прибыли сотрудники экстренных служб для проведения необходимых работ.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ходе вражеской воздушной атаки по региону был поврежден железнодорожный мост. Глава региона также отметил, что в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов, в результате чего пострадал как минимум один человек.

В результате этого обстрела в Ростове-на-Дону были повреждены жилые многоквартирные здания, из которых в целях безопасности эвакуировали людей. Кроме того, в городе Батайск беспилотник врезался в пустующее многоэтажное строение, где в настоящее время пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Данные о состоянии здоровья пострадавших уточняются, известно как минимум об одном травмированном.

До этого Юрий Слюсарь заявлял, что начиная с вечера пятницы системы противовоздушной обороны региона отразили налет свыше 50 беспилотников, а в Ростове-на-Дону в результате атаки возник пожар.

В качестве ответных мер на действия противника Вооруженные силы России наносят удары по центрам принятия решений, а также по промышленным объектам и складам, которыми пользуются украинские формирования совместно с инструкторами из стран НАТО. Российские военнослужащие активно применяют ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, способное гарантированно поражать любые цели на всей протяженности территории Украины.

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