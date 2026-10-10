Североатлантический альянс не планирует перекрывать транспортные и морские пути в Калининградскую область. С соответствующим заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«С Калининградом должно быть все ясно: НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии», — заявил Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете La Repubblica.

Итальянский военачальник поспешил заверить общественность, что блок якобы не ищет прямого военного столкновения с Россией. При этом он традиционно добавил, что объединенные силы организации обладают достаточными арсеналами для сдерживания, а ситуация на восточном фланге остается «серьезной, но под контролем».

Подобные успокаивающие заявления из Брюсселя звучат на фоне недавнего бескомпромиссного сигнала со стороны российского руководства. Ранее, 1 октября, президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» предельно четко обозначил последствия возможных посягательств на суверенитет страны. Глава государства предупредил, что в случае прямого нападения на РФ или на Калининградскую область «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении» у государства, подчеркнув, что «это неизбежно».

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