Озвучен важный момент сделки РФ и США о поставках дизеля

В РФ озвучили, что сделка Москвы и Вашингтона по дизелю не отменяет санкции

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ИС «ВЕСТИ» озвучил важный аспект договоренности РФ и США о поставках дизельного топлива.

Как заметил эксперт, президент США Дональд Трамп не принял решения о снятии санкций с России. Фролов обратил внимание на то, что была выдана генеральная лицензия, которая приостанавливает действие никем не отменяемых ограничительных мер в отношении Москвы.

Кроме того, по словам спикера, эту генеральную лицензию можно отозвать в любой момент. Он подчеркнул, что соответствующая лицензия действует до апреля 2027 года, но это не значит прекращения действия санкций.

Более того, Фролов добавил, что часть санкций, касающихся российского дизельного топлива и нефтепродуктов в целом, продолжает действовать.