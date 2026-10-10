Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп в основном обсуждали урегулирование на Украине

Большая часть телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу Путин провел тeлефонные переговоры с американским лидером. По словам Пескова, инициaтором обсуждения украинского урeгулирования выступил Трамп.

"Большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию", — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Путина с днем рождения два дня спустя.