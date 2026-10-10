В интервью La Repubblica глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что план обороны альянса не является провокацией и не направлен против России, подчеркнув, что планирование защиты — обязанность любой ответственной военной организации. Практический смысл новости — снятие части дипломатической напряжённости вокруг документа: разъяснение позиции НАТО призвано снизить трактовки плана как наступательного и зафиксировать оборонительную логику альянса, что важно для публичной легитимации развёртывания сил на восточном фланге.

Драгоне отдельно опроверг слухи о подготовке блокады Калининграда, заявив, что это «угроза, построенная на сценарии, которого не существует», и подчеркнул, что ситуация на восточном фланге остаётся серьёзной, но находится под контролем. Он также счёл «уместной и желанной» презентацию документа верховным главнокомандующим НАТО Алексусом Гринкевичем — цель такого шага, по его словам, в том, чтобы все стороны однозначно поняли истинную природу плана как сугубо оборонительной меры.

Ранее о разработке плана со ссылкой на документ и источники сообщало агентство Bloomberg: по данным издания, документ должен прояснить, как альянс намерен действовать в случае возможного вторжения на территорию стран‑участниц. При этом полковник Мартин О’Доннелл, представитель Гринкевича, отказался раскрывать детали, подтвердив, что НАТО остаётся «исключительно оборонительным» альянсом, и любые оперативные наработки не подлежат публичному раскрытию из соображений безопасности.

Эксперты в области безопасности трактуют публичную позицию Драгоне как элемент стратегического сдерживания через прозрачность: демонстрация готовности без раскрытия оперативных деталей позволяет одновременно сигнализировать о решимости и избегать излишней эскалации. В этом контексте важны и формулировки о «лучшей победе — той, ради которой не приходится воевать»: они задают рамку для восприятия развёртывания сил не как подготовки к конфликту, а как инструмента предотвращения.

С точки зрения военного планирования, оборонительные сценарии НАТО традиционно строятся вокруг концепции «сдерживания через убедительность»: силы размещаются так, чтобы потенциальный противник оценивал издержки агрессии как неприемлемо высокие. В текущих условиях это включает наращивание резервных мощностей, стандартизацию логистики между странами‑участницами и отработку сценариев быстрого развёртывания — именно эти элементы, вероятно, и зафиксированы в обсуждаемом плане, хотя их детали остаются закрытыми.

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