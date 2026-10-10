Поддубный объяснил преимущество российских FPV-перехватчиков

Военкор Евгений Поддубный в своём канале в Max рассказал о противостоянии российских FPV-перехватчиков с украинскими РСЗО Vampire и беспилотниками «Баба-яга». По его словам, такие схватки для российских операторов стали обычной задачей. Небольшие дроны вступают в бой и за счёт маневренности и подготовки операторов одерживают верх.

Поддубный отметил, что украинские беспилотники используются с нагрузкой. Одни аппараты перевозят грузы для боевиков, другие несут боевой заряд. Военкор подчеркнул, что дроны противника сгорают десятками.

По словам Поддубного, украинские аппараты, направленные в российский тыл, не достигают своих целей. Это происходит благодаря действиям малой беспилотной авиации, которой управляют опытные операторы.

Ранее Минобороны России сообщало, что за сутки ПВО уничтожила 1750 украинских дронов и 17 ракет «Фламинго». Также группировка «Север» ликвидировала более 35 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.

Читайте также:

ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

ВС РФ выжгли укреплённые позиции ВСУ в лесополосах