Политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Специальный посланник президента США по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву на следующей неделе. Главной целью этой поездки станет согласование позиций Москвы и Киева после недавних контактов американской стороны с украинской делегацией. Об этом заявил политолог Константин Бложин в интервью изданию "АиФ".

«Они собрали после разговора с Зеленским в Киеве и разговора Трампа с ним новые украинские идеи и попытаются их совместить с нашими», — сказал эксперт.

По словам политолога, главная задача челночной дипломатии американских эмиссаров заключается в том, чтобы попытаться свести позиции конфликтующих сторон к общему знаменателю. Детали готовящихся предложений пока держатся в строгом секрете, однако эксперт подчеркнул, что представители Белого дома будут транслировать новые идеи урегулирования конфликта.

Ранее спецпосланники американского лидера провели масштабные переговоры в Майами, где встретились с украинскими и европейскими представителями. Правда, как сообщают западные СМИ, переговоры завершились досрочно после того, как Дональд Трамп объявил о топливной сделеке с Россией.

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