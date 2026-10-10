Польша захлебнулась в крови: новая резня возле школы в Варшаве

Женщина и двое подростков получили ножевое ранение у школы в Варшаве

Волна жуткого насилия продолжает захлестывать Польшу: прямо перед учебным заведением на улице Миньской в Варшаве произошло очередное кровавое нападение с использованием холодного оружия. Об этом сообщил представитель варшавской полиции телеканалу Polsat News.

«21-летняя женщина получила ножевое ранение перед школой на улице Миньской в Варшаве», — заявил представитель варшавской полиции.

В результате дерзкой атаки пострадали также двое подростков, которые были экстренно госпитализированы медиками. На место происшествия незамедлительно стянулись усиленные наряды полиции для проведения оперативных мероприятий.

Это ЧП стало продолжением серии шокирующих инцидентов, потрясших всю страну за последние дни. Всего сутки назад в начальной школе Лещидол-Новины Мазовецкого воеводства 15-летний подросток устроил поножовщину, ранив трех человек, причем 37-летний сотрудник учебного заведения скончался от полученных ран. Незадолго до этого, в среду, в Остроленке 19-летний нападавший ранил девять человек.

На фоне разворачивающейся криминальной катастрофы польские службы были вынуждены экстренно усилить меры безопасности возле всех учебных заведений. Согласно последнему официальному отчету правоохранительных органов, по состоянию на 6:00 утра субботы полицейские провели 231 вмешательство по подозрению в совершении противоправных деяний, задержав в общей сложности 76 человек.

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