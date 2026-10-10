Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский обратился к западным странам с призывом унять киевские власти. По его словам, в противном случае украинская инфраструктура в скором времени может быть полностью утрачена. Об этом сообщила пресс-служба постпредства в своём Telegram-канале.

Дипломат обратил внимание на двойные стандарты западного сообщества. Он напомнил, что Запад долгое время игнорировал удары ВСУ по объектам на территории России. Те, кто раньше радовался попаданиям украинских боевиков по российским мостам, энергетике и железной дороге, теперь подняли шум из-за поражённых объектов на Украине.

Полянский подчеркнул, что, по мнению Запада, бить по мостам, электростанциям, железнодорожным объектам и складам нельзя никому, кроме Зеленского. Он призвал западные страны определиться с принципиальной позицией. Для начала дипломат предложил им угомонить своих подшефных в Киеве.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры значительная часть Киева и Киевской области осталась без света. «Укрэнерго» сообщала об обесточивании нескольких элементов сети. «ДТЭК» вводил экстренные отключения в Киеве и Бучанском районе.

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