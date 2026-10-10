Премьер Финляндии призвал полностью запретить турвизы для россиян

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить европейским странам полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам. Об этом он заявил в эфире программы Ykkösaamu финской телерадиокомпании Yle.

По словам Орпо, он собирается поднять этот вопрос на саммите Европейского совета на следующей неделе. Глава финского правительства объяснил инициативу опасениями по поводу возможных диверсий в Европе.

Орпо утверждает, что Россия привлекает преступников для проведения диверсий, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны западных стран. По его словам, об этой угрозе предупреждают и финские спецслужбы.

"Риск диверсий очевиден", — заявил премьер.

Также Орпо высказался о росте популярности праворадикальных партий с пророссийской повесткой в Европе. Он отметил, что в Финляндии таких партий нет, но выразил опасение, что в одной из стран ЕС к власти может прийти пророссийское правительство.

По данным Yle, в прошлом году страны Евросоюза выдали россиянам значительное количество виз, тогда как Финляндия не выдала ни одной.

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