Финский политик Армандо Мема, состоящий в партии «Альянс свободы», в соцсети X высоко отозвался о поступке Владимира Путина. Он счёл, что российский президент продемонстрировал великодушие по отношению к международному сообществу, поскольку содействовал тому, чтобы мировые цены на нефть оставались стабильными.

Поводом стало соглашение российского и американского президентов о поставках дизтоплива из России. Мема назвал договорённость Москвы и Вашингтона благоприятной новостью для всей планеты. В своём сообщении он указал, что российский президент совершил для мира необычайно великодушный поступок, помогая удержать цены на глобальном нефтяном рынке.

До этого российский лидер отмечал: Москва заявила о намерении направлять нефть и продукты её переработки как в США, так и на глобальные рынки.

По более ранним данным, Дональд Трамп пошёл на договорённость с Москвой после того, как Киев проигнорировал призывы Вашингтона отказаться от ударов по российским НПЗ.

Кроме того, сообщалось: американская сторона дала Украине понять, что может перестать делиться разведданными, если та и дальше не будет выполнять требования США.

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