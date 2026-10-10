Эксперт Степанов: на Украине нет безопасной инфраструктуры для размещения Rafale

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ИС ВЕСТИ» оценил рациональность размещения на Украине французских истребителей Rafale.

По словам эксперта, на Украине де-факто отсутствует безопасная аэродромная структура для размещения подобных изделий. Спикер указал, что такие дорогостоящие объекты на любой точке, которая подконтрольна киевскому неонацистскому режиму, подлежат ликвидации.

Самым главным Степанов счел то, что все аэродромы подлежат воздействию на регулярной основе, и, по сути, вся летная техника регулярно уничтожается как в воздухе, так и на земле.

«Поэтому, конечно, целесообразность размещения Rafale маловероятна», — добавил собеседник издания.