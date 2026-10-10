Военная авиация Украины несет небоевые потери прямо во время вылетов из-за использования устаревшего вооружения времен СССР, которое задействуют для перехвата воздушных целей. Об этом заявил украинский волонтер. Тарас Чмут.

"Украина потеряла несколько самолетов из-за нештатного срабатывания старых советских ракет, которые используются для борьбы с реактивными дронами", - сказал он в интервью немецким журналистам. Фрагмент видео приводит украинский Телеграм-канал "Политика Страны".

«Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были», — пояснил Чмут.

По словам украинского волонтера, из-за острейшего дефицита современных средств поражения военным приходится импровизировать и применять старые авиационные ракеты Р-73, а также еще более древние Р-60, разработанные еще в 1960-х годах. Эти боеприпасы приспособили для борьбы с реактивными дронами, однако каждый пуск теперь превратился в смертельный риск для самих пилотов.

Чмут признал, что реальной альтернативы подобному советскому вооружению у украинской армии на сегодняшний день попросту не существует, поэтому военным приходится рисковать техникой и жизнями.

Ранее в том же интервью Чмут предупредил, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украину впереди ждет тяжелейшая зима, которая окажется гораздо хуже прошлогодней.

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