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Политика 2149

Раскрыта причина подписания Трампом дизельной сделки с РФ

Фролов: Трамп договорился с РФ о поставках дизеля для поднятия своего рейтинга

Фролов: Трамп договорился с РФ о поставках дизеля для поднятия своего рейтинга

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ИС «ВЕСТИ» раскрыл, с какой целью президент США Дональд Трамп решил договориться с РФ о поставках дизельного топлива на американский рынок.

Как заметил эксперт, антирейтинг самого американского лидера, так и Республиканской партии, растет, и это связано, в частности, с тем, что на внутреннем рынке в Штатах дорожает топливо.

Фролов утверждает, что нет ни единого шанса, что даже если сейчас российское топливо будет импортировано кем-то из американских компаний, то до промежуточных выборов в Конгресс США эти объемы успеют дойти.

Спикер утверждает, что перебить текущую ценовую ситуацию попросту невозможно. Он добавил, что возвращение России снимет часть давления, но не решит все существующие проблемы. 

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Автор:
Дональд Трамп США Россия