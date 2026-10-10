Раскрыта реакция Трампа на обвинения Зеленского в слабости из-за договоренностей с Россией

Президент США Дональд Трамп отказался давать комментарии относительно критики со стороны Владимира Зеленского, вызванной договоренностями с Россией по поставкам дизельного топлива.

Ранее по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным американский лидер заявил о достижении соглашения, согласно которому российская сторона готова поставить в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн — в ноябре и 1 миллион тонн — после этого. Впоследствии Министерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения до 7 апреля 2027 года.

На пресс-конференции журналистка напомнила американскому лидеру, что Владимир Зеленский назвал его слабым из-за этой сделки. Она уточнила, что украинский лидер только что раскритиковал Трампа за договоренности с Москвой. На уточняющий вопрос прессы о том, кто именно высказал такую претензию, и подтверждение, что это был Зеленский, президент США коротко ответил «Окей». После этого он указал пальцем на другого журналиста, предоставив ему право задать следующий вопрос.

Читайте материал по теме: Зеленский закатил истерику из-за решения Трампа по России

Также читайте: Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX