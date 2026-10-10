Раскрыто число БПЛА ВСУ, ликвидированных в одном из центральных регионов РФ

Анохин: в небе над Смоленской областью нейтрализованы три БПЛА ВСУ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин раскрыл число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были нейтрализованы в небе над Смоленской областью в субботу, 10 октября.

Соответствующая информация приводится в публикации областного главы на отечественной платформе MAX.

По словам Анохина, в течение дня в небе над регионом силами Министерства обороны РФ были сбиты три украинских беспилотника.

Губернатор добавил, что среди жителей пострадавших нет, а инфраструктура не получила повреждений.