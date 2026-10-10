Раскрыто, почему Трамп стал носить более дешевые костюмы

Как сообщает издание New York Times, во время предвыборного митинга в штате Небраска президент США Дональд Трамп намеренно показал бирку своего относительно бюджетного костюма марки Jos. A. Bank. Это произошло на фоне приближающихся промежуточных выборов в американский конгресс.

Журналисты подчеркивают, что подобный жест был сделан в условиях прогнозируемых значительных потерь для партии американского лидера на предстоящих в следующем месяце выборах, когда доступность товаров и услуг продолжает оставаться одним из наиболее острых вопросов для электората.

По данным газеты, в ходе выступления в понедельник политик расстегнул пиджак, чтобы продемонстрировать этикетку Jos. A. Bank. Этот американский бренд специализируется на выпуске деловой одежды массового рынка, а цена на его костюмы зачастую не превышает 500 долларов.

Ранее американский лидер предпочитал продукцию итальянского люксового дома Brioni, чьи костюмы в настоящее время могут стоить более шести тысяч долларов. Кроме того, он обращался к услугам нью-йоркского портного Мартина Гринфилда, чью одежду носил, в том числе, и экс-президент США Барак Обама.

Однако, как указывает газета, в гардеробных предпочтениях политика прослеживается явное противоречие с его собственными призывами к возрождению промышленного производства внутри страны. Костюмы марки Jos. A. Bank, а также обувь Florsheim, которую регулярно носит глава государства, в основном изготавливаются за пределами США.

Эксперты издания приходят к выводу, что, несмотря на переход к другим маркам, внешний облик политика по-прежнему сохраняет эстетику делового стиля 1980-х годов. Именно в тот период он начал завоевывать репутацию в сфере операций с недвижимостью.

Читайте материал по теме: Трамп заявил, что обсуждает атаки ВСУ на российские НПЗ

Также читайте: Трамп предрек банкротство Британии

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX