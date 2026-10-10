«Резкий отход»: решение Трампа по дизелю РФ взорвало США

Решение президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки стало неожиданностью, пишет The Associated Press.

В публикации указано, что это заявление резко контрастировало с принятым в прошлом месяце масштабным законом о санкциях против России. Тот нормативный акт был направлен на ограничение доходов от нефти и газа.

В агентстве считают, что этот шаг ознаменовал собой резкий отход от многолетнего санкционного давления на Москву из-за конфликта в Украине. Это ставит под сомнение вероятность введения новых антироссийских мер.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив урегулирование конфликта на Украине и экономическое сотрудничество. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Президенты также договорились о продолжении личных контактов и сотрудничества по линии президентских администраций, спецслужб и других ведомств. Это зафиксировало курс на нормализацию диалога между двумя державами.

В этот же день минфин США выпустил лицензию на поставки дизельного топлива из России. Операции по его продаже, доставке, разгрузке и импорту были разрешены до 7 апреля 2027 года. Это придало юридическую силу политическим договоренностям лидеров.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что США нуждаются в дизельном топливе и рады его получить. По его словам, возникшие проблемы с поставками на мировой рынок связаны с ударами по российским НПЗ, а не с Ближним Востоком.

Трамп наказал Киев за атаки на НПЗ сделкой с Москвой.

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