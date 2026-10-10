Рим против санкций США: Таяни подписал декларацию в защиту МУС

В интервью газете Messaggero вице‑премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим выступает против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС) и продолжит поддерживать его работу, в том числе через участие в совместной декларации министров стран G7 и европейских коллег. Практический смысл новости — усиление коалиции государств, защищающих независимость МУС: позиция Италии как участника Римского статута подкрепляет правовую легитимность суда и демонстрирует готовность Брюсселя и партнёров противостоять экстерриториальному давлению, способному подорвать механизмы международного правосудия.

Санкции, введённые администрацией Трампа, запрещают любые транзакции с МУС и нацелены на парализацию деятельности суда; в самой инстанции решение назвали беспрецедентным шагом, призванным нарушить работу органа и запугать его сотрудников. Особенность этих мер — их экстерриториальный характер: ограничения рассчитаны на блокирование финансовых потоков и логистических связей МУС даже за пределами юрисдикции США, что создаёт системные риски для исполнения мандата суда, включая выплаты персоналу и оплату экспертных услуг.

Италия, будучи участницей Римского статута — договора, учредившего МУС в июле 1998 года, — рассматривает поддержку суда как элемент защиты международной системы, основанной на правилах и ответственности. Подписанная Таяни декларация с коллегами из Нидерландов, Дании и других стран G7 фиксирует коллективный подход к нейтрализации санкционного давления: речь идёт не только о политической солидарности, но и о координации финансовых и правовых механизмов, позволяющих МУС продолжать работу в условиях ограничений.

С точки зрения международного права, санкции против межгосударственного органа, действующего на основе многостороннего договора, ставят под сомнение принцип суверенного равенства государств и могут рассматриваться как попытка принуждения к отказу от обязательств по Римскому статуту. В этом контексте позиция Италии и её партнёров выполняет сдерживающую функцию: она ограничивает нормативную легитимность односторонних мер и поддерживает устойчивость институтов, обеспечивающих привлечение к ответственности за тяжкие международные преступления.

Финансовая жизнеспособность МУС во многом зависит от добровольных взносов государств‑участников и партнёрских программ; санкции, блокирующие транзакции, способны нарушить эти каналы и создать задержки в выплатах, закупках и командировках. В ответ страны‑участники могут активизировать альтернативные механизмы финансирования, включая целевые фонды и прямые переводы через национальные казначейства, а также усилить координацию по защите сотрудников суда от вторичных санкций.

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