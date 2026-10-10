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Политика Сюжет: Новости СВО 1779

Роботы не доехали: расчеты «Днепра» сорвали снабжение ВСУ в Херсоне

ВС РФ сорвали доставку боеприпасов на позиции ВСУ в Херсоне

ВС РФ сорвали доставку боеприпасов на позиции ВСУ в Херсоне
Фото: кадр из видео.

Военнослужащие войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» пресекли попытку снабжения передовых позиций украинских войск на херсонском направлении. С помощью современных технологий российские бойцы выследили и уничтожили роботизированную платформу противника, сообщил ТАСС оператор беспилотного расчета с позывным Алик.

«Был обнаружен подвоз расчетам [ВСУ] с помощью НРТК в Херсоне. Робот доставлял боеприпасы и горючее на передовую позицию противника. Мы выследили конечную точку его маршрута и передали координаты разведывательно-ударному подразделению. Цель была уничтожена вместе с грузом. Подвоз сорван», — заявил оператор .

По словам военнослужащего, украинские формирования использовали наземный роботизированный комплекс для скрытой доставки топлива и боекомплекта на передний край. Однако российская разведка вскрыла маршрут движения техники.

Для ликвидации важного логистического объекта был задействован передовой беспилотник. Как уточнил оператор, цель была успешно атакована современным FPV-дроном на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», что исключило возможность подавления аппарата средствами радиоэлектронной борьбы и привело к полному уничтожению робота вместе с перевозимым грузом.

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