Российские бойцы сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья

Бойцы ВС РФ сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 10 октября, стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» за сутки сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья.

Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве пояснили, что были сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений.

Ранее наше издание сообщало, что российские бойцы группировки войск «Север» ведут бои за пять населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах: Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное.

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