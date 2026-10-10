...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1031

Российские бойцы сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья

Бойцы ВС РФ сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья

Бойцы ВС РФ сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья
Фото: кадр архивного видео Минобороны России.

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 10 октября, стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» за сутки сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья.

Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве пояснили, что были сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений.

Ранее наше издание сообщало, что российские бойцы группировки войск «Север» ведут бои за пять населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах: Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX 

Подписаться

Автор:

Что еще почитать