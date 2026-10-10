Российский политолог объяснил, почему США ускорили переговоры по Украине

Американская администрация активизировала переговоры по Украине. Причина — приближающиеся выборы, до которых осталось четыре недели, и стремление Дональда Трампа снизить внутренние цены на топливо. Об этом «Газете.Ru» сказал американист и политолог Малек Дудаков. Он напомнил, что Трамп обещал урегулировать кризис сразу после прихода к власти, но сделать этого не удалось.

По мнению Дудакова, Трамп пошёл на дизельную сделку с Россией, поскольку диалог с украинцами и европейцами зашёл в тупик. Эксперт отметил, что Киев и Брюссель этим крайне недовольны и угрожают продолжать удары по российским энергообъектам и НПЗ.

Дудаков предупредил, что такие угрозы могут обернуться для Украины серьёзными последствиями. США способны перекрыть обмен разведданными и поставки оружия через Европу. Без этого ВСУ будет крайне тяжело, особенно перед зимой, которая рискует стать самой тяжёлой для Украины с начала конфликта. Американцы будут додавливать Киев, и для него это самый негативный сценарий.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с крупнейшим бюджетным кризисом с 2022 года. Премьер Сергей Корецкий объявил о заморозке несрочных расходов, включая восстановление зданий и инфраструктуры. Евросоюз отказал Киеву в дополнительных 27 млрд евро, а Еврокомиссия отклонила запрос на 250 млн долларов для аграриев. На 2027 год Украина закладывает военные расходы в размере 67,2% бюджета и запрашивает ещё 27 млрд долларов на оборону.

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