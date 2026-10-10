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Политика Сюжет: Новости СВО 2174

Российский политолог рассказал о перспективах поддержки Киева

Политолог Маркелов: Трамп хочет заморозки конфликта с выгодой для России

Политолог Маркелов: Трамп хочет заморозки конфликта с выгодой для России
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Известный российский политолог и политтехнолог Сергей Маркелов в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказался о перспективах поддержки Украины со стороны Соединённых Штатов. По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп нацелен на заморозку конфликта с выгодой для России.

Маркелов уверен, что после этого глава Белого дома будет склонять Европу к стратегии стабилизации в отношениях с Москвой. Об этом он также рассказал в ходе беседы.

Спикер также отметил, что никакого передового оружия и лицензий на передачу сборочного производства Украине не будет. По его словам, Трамп уже несколько раз намекал на заморозку конфликта, чтобы на 90 процентов это было выгодно России.

Кроме того, эксперт указал, что денежной поддержки Киеву ожидать не стоит. Скорее, напротив, Украину ждёт усиливающееся давление со стороны Вашингтона.

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