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Политика Сюжет: Новости СВО 1008

«Рубикон» атаковал транспорт в логистических цепочках ВСУ

Минобороны: дроны «Рубикона» били по фурам на Украине

Минобороны: дроны «Рубикона» били по фурам на Украине
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Минобороны России сообщило, что операторы беспилотников испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли удар по фуре. На ней перевозили экипировку и вооружение западного производства для нужд ВСУ. Об этом говорится в сводке ведомства.

В оборонном ведомстве опубликовали кадры боевой работы расчётов ударных дронов большой дальности. Удары наносились по автомобильному транспорту и длинномерам типа «фура» на территории Украины. Эти машины задействованы в логистических цепочках снабжения украинских формирований.

По данным Минобороны, через такие цепочки противник получает в том числе вооружение и экипировку из стран Запада. Удар по фуре стал частью работы по нарушению снабжения ВСУ. Других подробностей о количестве уничтоженной техники или потерях не приводится.

Ранее Минобороны России сообщало о других ударах по логистике украинских сил. В порту Южный был поражён танкер с горюче-смазочными материалами, а в районе Маяков — грузовые автомобили с военными грузами.

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