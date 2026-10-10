«Рубикон» атаковал транспорт в логистических цепочках ВСУ

Минобороны России сообщило, что операторы беспилотников испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли удар по фуре. На ней перевозили экипировку и вооружение западного производства для нужд ВСУ. Об этом говорится в сводке ведомства.

В оборонном ведомстве опубликовали кадры боевой работы расчётов ударных дронов большой дальности. Удары наносились по автомобильному транспорту и длинномерам типа «фура» на территории Украины. Эти машины задействованы в логистических цепочках снабжения украинских формирований.

По данным Минобороны, через такие цепочки противник получает в том числе вооружение и экипировку из стран Запада. Удар по фуре стал частью работы по нарушению снабжения ВСУ. Других подробностей о количестве уничтоженной техники или потерях не приводится.

Ранее Минобороны России сообщало о других ударах по логистике украинских сил. В порту Южный был поражён танкер с горюче-смазочными материалами, а в районе Маяков — грузовые автомобили с военными грузами.

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