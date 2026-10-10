С-400 и F‑35: политолог назвал возможную сделку большой ошибкой

Телеканал Haber Global приводит слова профессора международных отношений Хасана Унала о том, что возможная передача Турцией российских ЗРК С‑400 третьей стране ради возвращения в программу американских истребителей F‑35 станет одной из крупнейших ошибок Анкары. Эксперт подчёркивает, что комплексы находятся в боевой готовности, прошли испытания и критически важны для обороноспособности страны на фоне напряжённости в регионе, включая риски превентивных ударов.

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября подтвердил, что тема перемещения систем С‑400 из Турции остаётся на повестке дня и по ней ведутся соответствующие контакты. Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россия может согласиться на перемещение комплексов в страну, которая поддерживает дружественные отношения с Москвой, — таким образом, потенциальный сценарий не сводится к простой утилизации или уничтожению техники, а предполагает геополитическую перенастройку поставок.

Собственные разработки Турции в сфере ПВО пока не достигают возможностей С‑400, констатирует Хасан Унал; при этом дискуссия о возвращении к программе F‑35 во многом отражает позиции лоббистов закупок американской авиатехники внутри страны. В текущих условиях сохранение С‑400 рассматривается не только как элемент противовоздушной обороны, но и как инструмент стратегического балансирования — отказ от них может изменить восприятие Анкары как самостоятельного игрока в региональной архитектуре безопасности.

Исторический контекст вопроса уходит в 2017 год, когда Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С‑400, полученного в 2019 году. Попытка США заменить российские системы на комплексы Patriot не увенчалась успехом, после чего Вашингтон исключил Анкару из программы F‑35 и ввёл санкции против руководителей турецкого ОПК по закону CAATSA. Эти меры до сих пор остаются в силе, и любые новые договорённости потребуют не только военно‑технической, но и политической калибровки позиций обеих сторон.

Эксперты отмечают, что даже гипотетическое перемещение С‑400 не снимет санкционного давления США автоматически: для возвращения в программу F‑35 Турции потребуется не просто избавиться от российских систем, но и продемонстрировать долгосрочную ориентацию на стандарты НАТО и совместимость вооружений. В то же время рост собственных разработок Анкары — включая проекты Siper и Hisar — создаёт альтернативный сценарий: постепенное наращивание национального потенциала ПВО без резких геополитических разворотов.

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