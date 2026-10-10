С загоревшегося в Персидском заливе танкера спасли членов экипажа

Береговая охрана Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщила о спасении 22 членов экипажа танкера, который загорелся в Персидском заливе.

Соответствующая информация приводится в публикации береговой охраны в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно размещенному сообщению, группе береговой охраны Национальной гвардии удалось спасти 22 выходца из азиатских стран после возникновения пожара на танкере в водах Персидского залива.

Представители ведомства уточнили, что операция была начата после того, как был получен сигнал бедствия от экипажа судна. Отмечается, что специализированными группами оперативно было установлено местонахождение танкера, после чего моряки были эвакуированы.